Aglientu, bimbo di 17 mesi muore a Milano: paese in lutto

Aglientu, 28 novembre 2019 – Grande dolore, nel paese di Aglientu, per la morte di un bambino di 17 mesi che era ricoverato in un ospedale di Milano.

Le cause della morte del piccolo, figlio di una giovane coppia del paese gallurese, non sono note. Lo riporta la Nuova Sardegna di oggi in edicola.

Si sa solo che il bambino era sotto osservazione in diversi centri pediatrici italiani e che qualche mese fa è arrivato a Milano, dove era in cura.

L’ospedale meneghino ha disposto la perizia necroscopica.