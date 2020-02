Aeroporto Olbia, gli eventi del fine settimana: c’è la Festa del Cuoco

Olbia, 29 febbraio 2020 – Non solo Airport Run: per tutto il fine settimana, l’Aeroporto di Olbia offre a tutti i cittadini una serie di eventi molto interessanti.

Il grande protagonista di questo week-end sarà sicuramente il cibo. Ecco il programma completo.

29 Febbraio/1 Marzo h.9:00-20:00 “Digital Food – Stampa in 3D”

a cura Fab Lab Olbia

Il Fab Lab Olbia presenta la stampante 3d di cioccolato, accompagnati da 4 studenti della scuola alberghiera di Arzachena.

29 Febbraio area partenze Sala Einaudi “Degustazioni guidate Vini”

a cura Ais

Tutto il fascino dei vini locali in degustazione in Aeroporto. Un imperdibile viaggio alla scoperta dei segreti dei nostri vini.

Appuntamenti

ore 11:30 “Il vermentino di Gallura in pista”

ore 17:30 “Volando tra i rossi di Sardegna”

Ingresso su prenotazione [email protected] €30 a persona.

29 Febbraio h.16:00 area air side molo partenze “Aviation Ladies’ competition”

a cura di Aibes

Mette a confronto le Bartender locali per rivisitare il cocktail “Aviation”.

Ingresso libero spettatori.

29 Febbraio/1 Marzo dalle h.11 alle ore 20:00 Area partenze “Runway Food Fair”

a cura di Karasardegna e Cortesa

Degustazione e acquisto prodotti del territorio.

Consumazioni tramite Token. Acquisto minimo di 5 token (10€), bicchiere (2€).

1 Marzo dalle ore 13:00 “Festa del Cuoco” Primo piano dell’aerostazione area partenze

a cura dell’Associazione Cuochi di Gallura, Ais, Aibes, Amira e Cortesa.

Un’occasione nella quale l’Associazione Cuochi Provincia Gallura e gli altri partner, promuoverà i prodotti del territorio e aprirà le porte ai tantissimi curiosi e amanti della buona tavola. Una giornata all’insegna del divertimento, cultura, tradizione, del sociale e della beneficenza in un contesto diverso dal solito…

La manifestazione consisterà nella preparazione di diversi piatti a cui seguirà la distribuzione degli stessi.

Ingresso a pagamento €10 a persona (il ricavato verrà devoluto in beneficenza al Gruppo Volontariato Vincenziano).



1 Marzo dalle ore 16:00 “Masterclass Cocktail” a cura Aibes