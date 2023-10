Ad Arzachena arriva un weekend di eventi con Open Your Mine

Arzachena. Il Comune di Arzachena e il Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna organizzano un fine settimana di eventi alla scoperta del paesaggio granitico e dei monumenti naturali più rappresentativi della destinazione, includendo un focus sulla civiltà degli stazzi e sulle attività di estrazione del granito nelle cave del territorio. Gli appuntamenti riuniti nell’iniziativa Open Your Mine, ideata dall’istituzione con sede a Carbonia, coinvolgono diversi partner in un’agenda fitta di appuntamenti sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023.

Open your Mine - Arzachena è un evento patrocinato dal Comune, promosso dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino, e organizzato con la collaborazione delle associazioni Liberamente Me e Arte in Musica, della società municipalizzata Ge.se.co. e delle aziende La Contea di Rena e Agriturismo Lu Branu. “Collaboriamo con il Parco Geominerario per divulgare la storia mineraria della Sardegna attraverso diverse esperienze legate alla cultura e all’outdoor insieme a geologi, archeologi e guide ambientali. Abbiamo riunito in questo evento diverse opportunità e professionalità per offrire ai partecipanti una visione nuova di scoperta del territorio e della sua cultura identitaria attraverso itinerari meno conosciuti - spiega Valentina Geromino, delegata alla Cultura del Comune di Arzachena -.

Il filo conduttore della due giorni è il granito e l’evoluzione nel suo utilizzo da parte dell’uomo fin dalla Preistoria come rifugio naturale o materiale costruttivo. Al centro dell’attenzione, per un focus di natura didattico-scientifica, c’è la roccia simbolo di Arzachena, “Il Fungo”, su cui è stato filmato un documentario dagli esperti del Parco. Nel programma sono inclusi anche un open day al Museo civico Michele Ruzittu, la visita a uno stazzo, un convegno sulla civiltà degli stazzi parte della rassegna Liberamente sopra le righe, un concerto d’organo nell’ambito del Festival internazionale Lucio Tummeacciu, un trekking tra i graniti, la degustazione di prodotti tipici e un’escursione al parco avventura di Arzachena”. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita.

Per il trekking a tema storico culturale è necessaria la prenotazione al numero 3291877942 (chiamare dalle 13:30 alle 19:00); per aderire all’escursione al parco avventura con ferrata e ponte tibetano è sempre obbligatoria la prenotazione ma al numero 3408760858. Gli altri appuntamenti in programma sono a ingresso libero.

Il programma.

Sabato 21 ottobre 2023

ore 10 - 13/16 - 19 OPEN DAY con ingresso gratuito al “Museo civico Michele Ruzittu”;

ore 9:30 TREKKING TRA I GRANITI a tema storico culturale, minerario e naturalistico con accompagnamento di guide ambientali escursionistiche e di un’archeologa. Trek a bastone, grado di difficoltà EE (Escursionisti Esperti), lunghezza 8 km, dislivello positivo 250 m, dislivello negativo 250 m, durata 4 ore. Per i partecipanti al trekking è compreso un assaggio gratuito di prodotti locali al termine dell’attività;

ore 15:30 VISITA AL GEOSITO E SITO ARCHEOLOGICO “IL FUNGO DI ARZACHENA” con l’accompagnamento e il racconto storico e geologico a cura di un geologo e di un'archeologa;

ore 17:30 CONVEGNO “LA CIVILTÀ DEGLI STAZZI” al “Museo civico Michele Ruzittu” come appuntamento conclusivo della rassegna letteraria” Liberamente sopra le righe”. Presentazione del documentario “Il granito della Gallura: patrimonio identitario di Arzachena” realizzato dal Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna;

ore 20:30 FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE LUCIO TUMMEACCIU. Concerto di Giulio Gelsomino (organo) e Georg Hiemer (tromba) nella chiesa Santa Maria della Neve in piazza Pio XII.

Domenica 22 ottobre 2023

ore 10 - 12:30 ESCURSIONE AL PARCO AVVENTURA. Percorso outdoor tra i graniti con ferrata e ponte tibetano. Adatta a persone in buone condizioni di forma fisica e non intimorite dalle altezze. Info e prenotazioni

