Abbanoa: a Siniscola la nuova condotta con i fondi PNRR

Martedì si procederà al collegamento della nuova condotta appena realizzata in via Giovanni XXIII: tra le 8.30 e le 16 sarà necessario sospendere l’erogazione nelle vie Kolbe, Europa, Coronas, Bizio, Ciusa, Pellico, Menotti, Micca, Indipendenza, Duca degli Abruzzi, Fratelli Bandiera, Matteotti (dall’incrocio con via Conteddu in direzione Calasetta), Giordano Bruno, Capitano Frau, Liberazione, Olbia, Crispi, Risorgimento, Carducci, Giusti e Lottizzazione C5.

Il Comune di Siniscola è tra i centri ai quali è riservata una fetta consistente degli investimenti PNRR destinate all’affinamento delle reti idriche: oltre tre milioni di euro. Complessivamente si sta intervenendo su sette chilometri tra condotte e allacci nelle vie Olbia, Giordano Bruno, Giusti, Crispi, Giovanni XXIII, Matteotti, Pellico, Indipendenza, Monte Buggerru, Lombardia, Calabria, Piemonte, Trieste, Garibaldi, Mandrolisai, Campidano, Trexenta, Tiziano, Giotto, Pau, Montale, Tobagi, Mazzini, Bixio, Risorgimento, Sardegna, Pascoli, Satta, Porrino, Genova, Torino, Napoli, Isalle e Montalbo.

Un altro passaggio fondamentale dei lavori in corso riguarda proprio la distrettualizzazione della rete idrica. Tramite l’installazione di particolari apparecchiature è possibile garantire maggiore efficienza con il controllo di pressioni e portate.

A Siniscola Abbanoa sta anche investendo un ulteriore milione e mezzo di euro sempre per i interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”. I tratti oggetto di questi ulteriori interventi per complessivi 1,5 chilometri di rete sono stati suddivisi in due lotti sulla base del distretto di appartenenza e della vicinanza, in modo da rendere più agevole la cantierizzazione dell’area. Di seguito sono riportate le vie interessate dai due differenti lotti:

Lotto A: via Gennargentu e via Monte Lattu, le vie Cipro, Azuni, Caprera, Pola, Dante, Eleonora D’Arborea, Oberdan, Manzoni, Mannu, Piave, Sant’Antonio, Monfalcone, del Carmine, Cavour, Aretina e Monte Grappa. Come opere complementari, e quindi da eseguire successivamente, ci sono anche le vie Liguria, Carbonia, Toscana, Abruzzo e Gramsci.

Lotto B: vie Bernini, Diaz, Cadorna, Nievo, la zona di via Ciusa, la traversa tra via Diaz e via Cadorna, il quartiere Lupareddu. Come opere complementari dell’appalto rientrano ulteriori interventi per quasi un chilometro di nuove condotte nelle vie Indipendenza, Sarcidano, Montale e De Gasperi.