Abbandona rifiuti in strada, ma arrivano 700 euro di multa

Monserrato. Il problema dei rifiuti abbandonati non cessa di preoccupare in Sardegna. Telecamere nascoste e le pronte segnalazioni a quanto pare non scoraggiano come dovrebbero, coloro che non hanno a cuore la loro meravigliosa terra.

È andata male però stavolta a Monserrato, a colui che ha abbandonato rifiuti non differenziati in località S’ecca S’arena.

L’autore del reato è stato individuato dalla Polizia Municipale che alla guida del comandante Zurru, ha eseguito l’accertamento e provveduto alla sanzione. Due le violazioni accertate: la prima una violazione art. 225, l’altra al regolamento della polizia urbana.

Al trasgressore sono state imputate €700 di multe, e il ripristino dei luoghi.

Che sia d’esempio: abbandonare rifiuti, è un reato perseguibile. Attenzione!