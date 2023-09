Olbia. Dopo Olbia, anche a San Pantaleo arriva la strada scolastica per una maggior sicurezza degli studenti. Con l'ordinanza dirigenziale n° 23 del 8 settembre 2023, firmata dal dirigente del settore tecnico del Comune di Olbia, Diego Ciceri, si ordina: "In Via Molise, l’istituzione di strada scolastica con l’interdizione del transito, tramite apposita chiusura con transenne mobili, nel tratto compreso tra Via Livorno e Via Sondrio, dalle ore 07,45 alle ore 08,45, dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15.45 alle ore 16,45 di tutti i giorni di regolare svolgimento dell’attività scolastica".