Esposti a Roma i quadri sardi del grande Mario Russo grazie alla figlia Adriana

Roma, 4 ottobre 2020 – Chi soggiorna in Sardegna porterà per sempre impresse nella sua memoria le meravigliose immagini di questa terra ricca di fascino e bellezza.

I paesaggi marini, le limpide e trasparenti acque della Sardegna sono al centro di una mostra dedicata all’artista di fama mondiale Mario Russo (Napoli, 8 agosto 1925- Roma, 7 marzo 2000) e ideata da una delle due figlie, l’attrice Adriana Russo, in programma fino al 6 ottobre presso la Galleria Internazionale Area Contesa Arte in via Margutta 90 a Roma.

Protagonista della scena contemporanea il pittore, che amava molto la sua città natale, Napoli, ma nutriva un amore profondo per la Sardegna ed i suoi paesaggi mozzafiato. Mario Russo durante il periodo che dagli anni Settanta lo ha visto ospite dell’isola almeno quattro mesi all’anno ha deciso di immortalare le coste sarde su numerose tele che oggi si possono ammirare in tutta la loro struggente bellezza.

Alla mostra tanti gli ospiti incantati dalla bellezza dei paesaggi con gli immaginari profumi della macchia mediterranea. Mascherine fashion per tutti per rispettare, con la dovuta eleganza, le misure di sicurezza previste dalle normative.

Tra i presenti, la bellissima madrina Raffaella Di Caprio che, insieme alla Russo e alle galleriste Tina e Teresa Zurlo, ha fatto gli onori di casa.

Tra i primi ad arrivare Pino Ammendola, Isabel Russinova, Guglielmo Marconi Giovannelli, Manuela Morabito, Pietro Romano, Gabriele Marconi, Jolanda Gurreri, Elisabetta Viaggi, Gloria Vancini, Graziano Marraffa, Antonello De Pierro e tanti altri. In occasione della tappa romana della mostra una parte del ricavato sarà devoluto in favore dei giovani pittori dell’Accademia Arte Arzachena (località in provincia di Sassari) , nello specifico alla sezione arte figurativa, che si occupa di fornire un valido punto di riferimento ai giovani interessati a seguire le orme dell’arte.

Ancora una volta la bellezza della Sardegna è la protagonista di un evento nel cuore di Roma.