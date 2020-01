A Olbia la Befana dei Vigili del Fuoco scenderà dalla ruota panoramica

Olbia, 4 gennaio 2020 – A Olbia niente scopa per la Befana, ma una ruota luminosissima e speciale, una vera e simpatica novità per festeggiare l’Epifania del 2020: la mitica Befana dei Vigili del Fuoco alle ore 11 del 6 gennaio giungerà dalla ruota panoramica posizionata sul lungomare, in prossimità dell’imponente Museo Archeologico di Olbia.

Ad annunciarlo ad Ansa Sardegna la stessa Sabrina Serra, assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Olbia. La festività, tanto cara ai più piccoli, sarà ricca di altri eventi speciali patrocinati dal Comune di Olbia: In via Dante alle 17.30 è previsto lo spettacolo comico-acrobatico allestito dalla compagnia di artisti di strada “All’incirco” mentre in vicolo della Refezione sarà possibile accedere alla fantastica “Casa della befana”.