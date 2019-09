A Olbia il Raduno Regionale di Kayak da Mare

Olbia, 17 settembre 2019- La Città di Olbia ospiterà il primo raduno regionale di Kayak da Mare, un’occasione per condividere questa passione che si svolgerà con partenza dalla spiaggia delle Saline.

Ad organizzare questo raduno sportivo non competitivo denominato “La Sardegna del Kayak”, che vuole essere più una felice occasione di conoscersi e condividere un momento di festa tra coloro che amano questo tipo di sport, che in Sardegna putroppo rimane ancora di nicchia, l’associazione ASD My Sportabilità guidata da Mario Petrone che ogni estate, da due anni, accoglie numerose famiglie di bagnanti nella spiaggia del Lido del Sole di Olbia, un’isola senza barriere, anzi attrezzatissima per chi ha problemi di deambulazione.

Il prossomo weekend del 28-29 settembre 2019 la A.s.d My Sportabilita’

ha previsto il seguente programma del raduno

sabato 28 settembre 2019

15:00 – apertura iscrizioni e ritiro pacco di partecipazione presso il negozio decathlon olbia

17:00/19:00 – clinic di eskimo e salvataggi assistiti presso l’a.s.d. my sportabilita’ sulla spiaggia del lido del sole

20:30 – pizzata presso il ristorante Metropizzeria, in via Roma 151, 07026 Olbia

Domenica 29 settembre 2019

9:30/10:00 – incontro partecipanti presso l’A.s.d. My Sportabilita’ sulla spiaggia del Lido del Sole; chiusura iscrizioni e briefing partecipanti

10:30/17:00 – partenza escursione dalla spiaggia del Lido del Sole alla volta di Porto Istana; sosta pranzo al sacco autogestito

17:30 – saluti e ringraziamenti

L’evento è organizzato con il supporto dell’associazione Paddle Lab, scuola di Kayak dell’istruttore Francesco Sirimarco, Decathlon, e gode del patrocinio di Fondazione di Sardegna, UISP e Sottocosta.

Gli organizzatori informano che per l’occasione c’è la possibilità di rimessaggio attrezzatura privata presso l’a.s.d. mysportabilita’

– possibilita’ noleggio kayak in loco

– il percorso dell’escursione potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteo

– quota partecipazione 15 €

per prenotazioni e maggiori informazioni

tel. 338/4302494 sonia – 333/1463942 francesco