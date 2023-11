A Olbia forte vento: arriva l'allerta rischio idrogeologico per alcune zone della Sardegna

Olbia. E' arrivato il maltempo in Sardegna. In alcuni Comuni sardi questa mattina è partita la conta dei danni dopo il vento e temporale che ha colpito alcuni centri dell'isola. Ad Olbia il vento forte soffia da ieri, giovedì 2 novembre, per il maltempo il sindaco Nizzi ha chiuso il parco urbano Fausto Noce, mentre è allerta rischio idrogeologico sulle aree: Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

A comunicarlo il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, che in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 03.11.2023 e sino alle 02:59 del 04.11.2023 un avviso di allerta, codice giallo con criticità ordinaria.