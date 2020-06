Muravera, 25 giugno 2020– È spirato in ambulanza mentre gli operatori della medicalizzata di Muravera lo conducevano al Policlinico di Monserrato. È morto così un carabiniere di 73 anni originario di Muravera.

L’uomo non ha potuto usufruire delle cure del più vicino ospedale San Marcellino, nel suo paese natale, perchè questo con una delibera di Ats Sardegna è stato declassato a presidio di primo intervento, destinato quindi solo per pazienti in codice verde e bianco. Lo riporta L’Unione Sarda.