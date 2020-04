+ 34 positivi nel Sassarese, Gallura ferma a 58

Olbia, 08 aprile 2020 – Fare più tamponi consente di individuare più contagiati: il dato di oggi è incoraggiante, perché in 24 ore sono stati processati 813 tamponi e sono stati scoperti in totale 40 casi positivi.

34 di questi casi sono stati scoperti nella Provincia di Sassari: “questo è il risultato dello screening sulle case di riposo”, ha detto il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Dunque, prosegue l’attenzione sul Nord-Ovest che, in questo momento, vive la situazione più difficile dell’Isola.

Con l’arrivo dei nuovi 10.000 tamponi è più facile individuare i contagiati. Rispetto ai dati di oggi, il Presidente Solinas ha sottolineato che è cresciuta la quota degli asintomatici che vengono individuati nel momento in cui si fa lo screening approfondito delle persone che hanno avuto contatto con un paziente positivo.

Sui tamponi è intervenuto l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu: “Il San Francesco non è ancora a regime, il Brotzu è a regime ed è per questo che abbiamo avuto un significativo incremento nel processamento del tampone. Abbiamo avuto una pausa perché è mancato proprio il materiale”.

Una volta circoscritto il problema dei focolai già individuati, verrà fatto a tappeto uno screening totale su tutto il personale sanitario regionale.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la Regione ha aggiornato la slide relativa ai territorio delle varie Asl sarde e che mostra la distribuzione dei positivi in base al domicilio/residenza e non all’ospedalizzazione.

La Gallura, come si vede nell’infografica sottostante, è ferma a 58 casi su 856 totali (questo è un dato fornito da ISS su base individuale, richiede più tempo per essere elaborato: ecco perché è diverso da quello fornito dalla ProCiv alle 18 di ogni giorno).

La Gallura ha il 6,8% dei contagi su base regionale.