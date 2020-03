250 mila euro per Triathlon World Cup di Arzachena

Arzachena, 4 marzo 2020 – Assegnati 250 mila euro per l’organizzazione della Triathlon World Cup e del nuovo Triathlon Costa Smeralda

Arzachena (SS), 3 marzo 2020. La Triathlon World Cup Arzachena e il Triathlon Costa Smeralda rientrano tra le manifestazioni di grande interesse turistico supportate dalla Regione Sardegna. Con la deliberazione n. 7/18 del 26 febbraio scorso, l’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio evidenzia l’importanza degli eventi e delle attività di promozione come strumento per destagionalizzare i flussi di arrivi e valorizzare l’immagine dell’Isola e assegna un contributo di 250 mila euro per l’organizzazione in aggiunta al sostegno accordato dal Comune di Arzachena pari a 60 mila euro annui (180 mila euro in totale). Le competizioni si terranno il 30 e 31 maggio 2020 con base logistica il borgo di Cannigione.

Arzachena è confermata sede ufficiale fino al 2022. Lo scorso gennaio il Comune ha siglato l’accordo con la Fitri – Federazione Nazionale Triathlon e con la ITU – International Triathlon Union per accogliere gli eventi per tre

anni consecutivi accanto alla Sportlab SSD e con la collaborazione del Consorzio Costa Smeralda.

“L’Amministrazione comunale conferma la volontà di investire nello sport e in attività capaci di valorizzare l’intero territorio di Arzachena, mettendo in luce le particolarità della destinazione legate alla varietà del

paesaggio e alla ricca offerta di attrazioni sparse tra zone interne e località costiere – afferma il sindaco Roberto Ragnedda -..La scelta della Regione conferma la bontà dell’investimento da parte del Comune, che vede nei

grandi eventi sportivi di caratura internazionale occasioni di crescita per la comunità e di sviluppo sostenibile per l’economia locale legato alla valorizzazione delle risorse naturali”.

Per la prima edizione sono attesi circa 500 partecipanti da 40 Paesi, oltre a un migliaio di persone tra staff, allenatori, accompagnatori, giornalisti e fotografi per un totale stimato di circa 7 mila presenze durante il ponte

festivo del 2 giugno. Convenzioni con compagnie di navigazione e strutture alberghiere messe a punto dagli organizzatori offrono agli atleti un pacchetto completo per la permanenza nel territorio di Arzachena.

Le gare della World Cup assegnano i punti per il rank mondiale e per la qualificazione alla prossima Olimpiade.

Alla gara prendono parte i migliori specialisti al mondo con una partecipazione a numero chiuso, 65 uomini e 65 donne.

La ITU Triathlon World Cup Arzachena si svolge su distanza sprint: 750 metri di nuoto, 20 chilometri di frazione ciclistica sulla collina di Micalosu (impegnativa sul profilo tecnico e altimetrico) e 5 chilometri di corsa su terreno pianeggiante sul lungomare di Cannigione. Altra particolarità di questa gara è l’area di transizione posizionata tra la spiaggia e il parco Riva Azzurra, palcoscenico naturale che consente al pubblico di assistere a tutte le fasi di gara.

La Triathlon Costa Smeralda si svolge con formula open e ospita atleti amatoriali di classe Elite e Age group. Si tiene su distanza olimpica con 1.500 metri di nuoto, 37 chilometri di bici e 10 chilometri di corsa in un percorso ideato per stimolare e soddisfare le migliori aspettative tecniche e agonistiche dei concorrenti.

Maggiori dettagli e aggiornamenti di gara sul sito www.triathloncostasmeralda.org e sulla pagina Facebook.