Covid: c'è una vittima di 95 anni, 24 i nuovi positivi

Cagliari. Nuovo bollettino dell'Unità di crisi per l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Oggi in Sardegna si registra una nuova vittima di 95 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. Sono invece 24 gli ulteriori casi positivi sulla base di 1636 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4176 test.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, il numero aumenta di una unità attestandosi a 12.

I pazienti ricoverati in area medica sono invece in calo di una unità, al momento sono quindi 58. Infine per quanto riguarda i casi di isolamento domiciliare questi sono 1350, il calo rispetto a ieri di 23 soggetti.