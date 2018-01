Olbia. L’ultima avventura di Livio Mudulu e Gabriele Careddu: le Filippine!

Olbia, 16 gennaio 2018 – Dopo la bella Islanda e il tour europeo dell’inverno del 2016, ecco l’ultima avventura di Around Heart: vale a dire degli olbiesi Livio Mudulu e Gabriele Careddu, da qualche tempo impegnati nella valorizzazione dell’isola della Sardegna e nella scoperta dei posti più incantevoli e sconosciuti della Terra.

Qualche settimana fa, Careddu e Mudulu hanno compiuto un viaggio-avventura alla scoperta delle Filippine: un arcipelago situato nel Sud-Est asiatico composto da ben 7.107 isole sulle quali vivono 100 milioni di persone.

Il viaggio nelle Filippine ha toccato nel profondo i due giovani avventurieri olbiesi non solo per le location mozzafiato che queste isole regalano, ma anche per la splendida umanità che hanno incontrato. Umanità divisa, specialmente nella capitale Manila, tra la ricchezza vera e la povertà più estrema.

“Nel nostro piccolo abbiamo provato a dare una mano a chi, invece di chiedere soldi, chiedeva qualcosa da mangiare per poi dividerlo con chi aveva accanto, ma non siamo riusciti a fare quanto invece avremmo voluto fare per queste persone. Sensazioni davvero forti e che fanno riflettere su quanto il denaro ed il consumismo, siano alla base di questo presente che dimentica cosa significhi l’amore ed il rispetto per la vita“, scrivono i due olbiesi sul loro diario di viaggio.

L’avventura nelle Filippine, oltre a tante emozioni, ha regalato a Gabriele Careddu e Livio Mudulu la possibilità di scattare splendide fotografie e realizzare un video. Buona visione.