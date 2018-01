Donne al volante? Sì ma solo per il 59,8% delle donne sarde

Cagliari, 02 gennaio 2018 – Donne al volante? Al di là delle facili ironie dettate dai miti popolari, in Sardegna non sembra che ce ne siano poi così tante. Secondo il report pubblicato dal Ministero dei Trasporti, solo il 59,8% delle donne di questa regione possiede la patente. Dunque pare proprio che, da queste parti, la patente non sia esattamente una questione in rosa. I dati del Ministero dei Trasporti lo certificano, così come certificano che in realtà è la media complessiva a non essere tanto alta: sempre secondo questa ricerca, infatti, solo il 71% dei cittadini della Sardegna è in possesso di una patente di guida abilitante per un veicolo a due o a quattro ruote. In realtà questo dato si discosta poco dalle medie nazionali, che galleggiano intorno al 74%: al contrario del dato sulle donne over-15 patentate, davvero molto basso in confronto alle suddette medie. A cosa è dovuto questo divario di genere così marcato?

Le donne sarde sfuggono al volante: quali sono i motivi?

La domanda è chiaramente una provocazione: non è possibile determinare alcun elemento specifico per tratteggiare i motivi di questo imponente divario di genere al volante dell’automobile. Di certo, una componente che riguarda le donne sarde, così come tutte le donne d’Italia, è una maggiore insicurezza sulle proprie capacità. Premesso che questo non vuole essere un pregiudizio, e che a detta di molti le donne guidano anche meglio degli uomini. Ad ogni modo, i navigatori possono facilitare di molto la guida. Ad esempio, un navigatore satellitare come quello disponibile su mycoyote.net permette di ottenere una grande quantità di informazioni sulla viabilità delle strade in Sardegna. Consente anche di ricevere allerte in tempo reale e ottenere la segnalazione legale degli autovelox. In sintesi, con questi dispositivi la patente viene revocata solo ai dubbi e alle remore, rendendo la guida molto più semplice e degna di fiducia.

Non solo donne sarde: in Italia guidano più gli uomini

Come già anticipato, il binomio donne-volante non è motivo di discussione solo in Sardegna, ma anche in tutte le regioni del nostro Paese. Lo sostiene la ricerca pubblicata dal Ministero dei Trasporti: se la media nazionale di uomini al volante è pari all’85%, al contrario quella delle donne non va oltre il 63%. Da questa “tagliola” viene poi fuori una media complessiva del 73,8%, che vede la Sardegna quasi in linea. Quali sono le regioni più virtuose per la guida in rosa? Al primo posto si trova la Valle d’Aosta, con un tasso di donne patentate pari al 70%. Seguono il Veneto e il Friuli, rispettivamente con il 69% e il 68% di donne guidatrici. Di contro, esistono regioni che hanno fatto peggio della Sardegna: in Campania, ad esempio, solo il 54% delle donne possiede una regolare patente di guida. Male anche la Calabria e la Liguria, che completano il pacchetto in zona retrocessione con una percentuale del 57%. Anche altre regioni italiane come la Puglia, il Molise e la Basilicata hanno registrato percentuali leggermente inferiori alla Sardegna: in sintesi, la nostra regione si colloca tutto sommato a metà classifica.